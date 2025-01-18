Кроссворд на 18 января 2025

2. Персонаж Винни-Пуха основан на реальной медведице, Виннипег, которая в 1914 году была куплена в Канаде и перевезена в Лондонский зоопарк. В 1924 году Кристофер Робин Милн, увидев медведицу, переименовал своего плюшевого медведя в «Винни-Пух». Это событие послужило вдохновением для создания его отцом книг о Винни-Пухе.