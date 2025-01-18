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Кроссворд на 18 января 2025

Сегодня, 18 января, день рождения создателя Винни-Пуха — английского писателя Алана Милна. Погрузитесь в мир плюшевого мишки и его друзей, разгадывая наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Любопытные факты о Винни-Пухе:

1. В городе Раменское, в Московской области, находится скульптурная композиция из бронзы, созданная по мотивам советского мультфильма о Винни-Пухе.

2. Персонаж Винни-Пуха основан на реальной медведице, Виннипег, которая в 1914 году была куплена в Канаде и перевезена в Лондонский зоопарк. В 1924 году Кристофер Робин Милн, увидев медведицу, переименовал своего плюшевого медведя в «Винни-Пух». Это событие послужило вдохновением для создания его отцом книг о Винни-Пухе.

3. Игра «Пустяки» (Poohsticks), описанная в книгах А. А. Милна, заключается в том, что участники одновременно бросают палочки в реку с моста, наблюдая, чья палочка первой достигнет финишной линии. Известно, что сын Милна действительно участвовал в этой игре. В настоящее время проводятся ежегодные чемпионаты по игре «Пустяки» в Оксфордшире.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.