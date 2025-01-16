Эколог: Весной всплывет большая часть мазута, которая осела на дне Черного моря

«Надо быть готовым к тому, что пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, — это кормовая база всего, это наиболее уязвимая часть, они в первую очередь подвержены процессу дыхания. Их всегда используют для оценки качества воды», — сказал эколог.