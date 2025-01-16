Эколог: Весной всплывет большая часть мазута, которая осела на дне Черного моря

При этом Пешков уточнил, что проведенные в Черном море исследования выловленной рыбы, пока загрязнения нефтепродуктами не показали, что подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». Однако, как заметил эколог, именно в марте-апреле, когда большая часть мазута всплывет, «это затронет всю цепочку морских обитателей».
Как считает Пешков, с приходом весны ситуация ухудшится. Когда начнется сезонный прогрев воды, ее слои перемешаются с захватом большей глубины, большой объем мазута, который сейчас на дне, на водорослях, на скалах, будет нагреваться, всплывать и растворяться.
«Надо быть готовым к тому, что пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, — это кормовая база всего, это наиболее уязвимая часть, они в первую очередь подвержены процессу дыхания. Их всегда используют для оценки качества воды», — сказал эколог.
Он заметил, что временное ограничение вылова морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях неизбежно, «так как данная продукция может быть опасной для здоровья».