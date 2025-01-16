В Воронеже перенесли срок замены старых лифтов на пять лет

Лифты в Воронеже, подлежащие отключению 15 февраля, продолжат свою работу. Евразийский экономический союз принял решение продлить срок их использования еще на пять лет. Однако Ростехнадзор обязан провести проверку состояния устройств.
Это решение было утверждено в 2025 году. За предшествующие два года, чтобы избежать кризиса с лифтами, в Воронежской области активно занимались заменой подъемного оборудования. Всего за данный период было обновлено около 1500 единиц. Еще осталось заменить немногим более 300 лифтов. Фонд капитального ремонта планирует завершить задачу в текущем году, но теперь уже без лишней спешки.
Из-за большого объема работ нередко возникали сложности с вводом в эксплуатацию и использованием нового оборудования. Иногда подрядчики задерживали выполнение своих обязательств, а порой после приемки лифты вообще не функционировали.
Специалисты отмечают, что новые модели оснащены множеством различных датчиков и гораздо более восприимчивы к любым отклонениям. Например, их нельзя перегружать, строго запрещено ударять по дверям, а даже незначительные перепады напряжения могут привести к сбоям в работе. Именно поэтому после завершения монтажных работ лифты зачастую простаивали. К тому же не всегда удавалось найти специалистов, способных устранить все неполадки.
Сейчас пик напряженности прошел, и количество проблем должно сократиться. Жители адаптируются к новой технике, она станет реже выходить из строя, а объем работы у механиков уменьшится. С точки зрения планирования работ, существенных изменений для Фонда капитального ремонта нет, поскольку основная часть работ по замене лифтового оборудования была выполнена в 2024 и 2023 годах. В будущем замена лифтов будет происходить по мере их старения, то есть когда истечет срок службы, сообщил Василий Смольянов, руководитель отдела Фонда капремонта Воронежской области.
Между тем жители девятиэтажного дома в Воронеже остались без лифтов на шесть месяцев. Эти устройства должны были быть заменены до конца декабря.