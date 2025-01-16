В Воронеже перенесли срок замены старых лифтов на пять лет

Это решение было утверждено в 2025 году. За предшествующие два года, чтобы избежать кризиса с лифтами, в Воронежской области активно занимались заменой подъемного оборудования. Всего за данный период было обновлено около 1500 единиц. Еще осталось заменить немногим более 300 лифтов. Фонд капитального ремонта планирует завершить задачу в текущем году, но теперь уже без лишней спешки.