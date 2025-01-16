В «ГорТрансе» рассказали, сколько ещё троллейбусов нужно для обновления парка

«Чтобы мы сегодня не выпустили все 15 единиц, а потом через какой-то промежуток времени не загнали их на сервисное обслуживание, мы решили, что постепенно будем выпускать по две единицы на линию и с помощью резервов будем их обслуживать», — объяснил Владимир Фомин.