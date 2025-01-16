Скончался стоявший у истоков проведения Пермского марафона Андрей Кричмара

«Энергия, мудрость и энтузиазм Андрея Александровича, вдохновляли каждого из нас на протяжении долгих лет. Благодаря его поддержке, Пермский марафон стал тем значимым событием, которое объединяет тысячи людей вокруг спорта и здорового образа жизни», — говорится в некрологе.