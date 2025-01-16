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Скончался стоявший у истоков проведения Пермского марафона Андрей Кричмара

Он был главным консультантом одного из главных спортивных событий последних лет в Перми.

Источник: Пермский марафон | ВКонтакте

Скончался один из главных консультантов по проведению Пермского марафона Андрей Кричмара. Его организаторские способности и консультации положили начало успеху главному спортивному событию последних лет в Перми. Андрей Александрович ушел из жизни в возрасте 61 года.

О кончине Андрея Кричмары сообщила в соцсетях группа «Пермский марафон». Его сподвижники из Перми пишут о тяжелой потере главного советника и путеводителя проекта.

«Энергия, мудрость и энтузиазм Андрея Александровича, вдохновляли каждого из нас на протяжении долгих лет. Благодаря его поддержке, Пермский марафон стал тем значимым событием, которое объединяет тысячи людей вокруг спорта и здорового образа жизни», — говорится в некрологе.

Андрей Кричмара был не просто организатором, но настоящим другом и наставником для всей команды создателей «Пермского марафона». Каждый ее шаг к успеху был сделан вместе с ним.

Светлая память об ушедшем из Андрее Александровиче навсегда сохранится в сердцах пермяков. Команда «Пермского марафона» выражает искренние соболезнования его семье и близким.