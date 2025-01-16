Студенты КФУ будут платить за пользование постельным бельем в общежитии

Об этом сообщила администрация студгородка.
Администрация общежития дома № 1 пояснила, что студенты, желающие продолжать использовать постельное белье, должны будут подписать дополнительное соглашение, аналогичное соглашению на использование электроприборов. Сумма будет добавляться к общей стоимости проживания.
Это решение было принято профсоюзной организацией студентов и Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений КФУ с целью улучшения условий проживания в общежитиях. Постановление подписал ректор университета Ленар Сафин.
Напомним, казанский метрополитен расширят до Деревни Универсиады и РКБ.