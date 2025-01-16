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Студенты КФУ будут платить за пользование постельным бельем в общежитии

Студенты, проживающие в Деревне Универсиады, будут платить 355 рублей в месяц за пользование постельным бельем в общежитии.

Об этом сообщила администрация студгородка.

Администрация общежития дома № 1 пояснила, что студенты, желающие продолжать использовать постельное белье, должны будут подписать дополнительное соглашение, аналогичное соглашению на использование электроприборов. Сумма будет добавляться к общей стоимости проживания.

Это решение было принято профсоюзной организацией студентов и Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений КФУ с целью улучшения условий проживания в общежитиях. Постановление подписал ректор университета Ленар Сафин.

Напомним, казанский метрополитен расширят до Деревни Универсиады и РКБ.

образование