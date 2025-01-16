Энергетики подали денежные иски к властям трех городов Ростовской области

В Арбитражный суд Ростовской области поступили иски от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Компания предъявила финансовые претензии к администрациям трех городов.
Обращения были направлены 14 января 2025 года. От властей Таганрога потребовали около 2,9 млн рублей. Иски на 49,8 тысячи и 4,7 тысячи рублей были оформлены в адрес властей Шахт и Новошахтинска.
В электронной картотеке пока нет оповещений о том, что материалы приняли к рассмотрению. В связи с этим пока не утверждены и даты предварительных слушаний.
Напомним, ранее донские энергетики потребовали почти 2 млн рублей от администрации Аксайского района. В этом случае заявленная сумма, по данным истца, была долгом за октябрь 2024 года.