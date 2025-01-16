Жители Башкирии перед Новым годом незаконно срубили 175 елей

В Башкирии подвели итоги профилактической операции «Ель-2024». Акция проходила с с 25 ноября 2024 года по 8 января 2025 года.
За это время специалисты регионального минлесхоза провели около 1,7 тысяч рейдов, в ходе которых выявили восемь фактов незаконной рубки хвойных деревьев, в четырех случаях было заведено уголовное дело.
— За это время было вырублено 175 штук молодняков хвойных пород. По четырем случаям материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, — пояснили в министерстве.
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