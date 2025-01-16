Власти Челябинска просят горожан сделать запас воды: ее не будет в четырех районах

В Металлургическом районе без воды с 09.00 до 20.00 останутся дома 38-А и 38-Б по улице 60-летия Октября.
В Калининском районе работы начнутся в 09.30, ориентировочное завершение — 20.00. Под ограничение водоснабжения попадут дома 29-Д, 31-Б и 31-В по улице 40-летия Победы, а также дом 311 по проспекту Победы.
В Курчатовском районе в течение дня (ориентировочно с 09.00 до 19.00) в домах 35, 35-А, 35-Б, 37-А (детский сад) по улице Ворошилова будет приостановлено водоснабжение.
В Советском районе для проведения плановых работ с 09.00 до 19.00 будет ограничено водоснабжение домов 1-Б, 3, 3-А, 3-Б по улице Блюхера, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75 по улице Сулимова и 38, 38-А по улице Доватора.