Власти Челябинска просят горожан сделать запас воды: ее не будет в четырех районах

В Советском районе для проведения плановых работ с 09.00 до 19.00 будет ограничено водоснабжение домов 1-Б, 3, 3-А, 3-Б по улице Блюхера, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75 по улице Сулимова и 38, 38-А по улице Доватора.