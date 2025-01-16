МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января

Белорусская милиция перейдет на усиленный вариант несения службы с 20 января, передает БелТА.
Так, с 20 января личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Беларуси будут переведены на усиленный вариант несения службы. Также начнут работать оперативно-ситуационные штабы на всех уровнях, которые будут координировать действия личного состава, сбор и анализ информации.
Также предусматривается круглосуточное несение службы личного состава на всех избирательных участках, где будут выставлены посты. Правоохранители будут находиться вблизи помещений для голосования готовые среагировать и оказать необходимое содействие комиссиям для поддержания порядка. Еще наряды в единой дислокации будут приближены к избирательным участкам.
— Кроме того, предусматриваются дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке с автоматическим оружием, которые будут в готовности оказать мгновенную помощь наряду, который находится в месте проведения голосования, — прокомментировал начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.
Добавив также, что будут использоваться системы видеонаблюдения. А для реагирования на возможные провокации, помощи и содействия сотрудникам ОВД будут привлекаться добровольные дружины, ветераны милиции и представители БРСМ.
— Принимаемые меры позволят обеспечить своевременное реагирование в случае осложнения оперативной обстановки, — подытожил представитель МВД.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.
При этом еще президент Беларуси оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после. Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». При этом белорусский лидер заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.