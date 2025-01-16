В Воронеже продолжится капитальный ремонт Дворца спорта «Юбилейный»

По решению Губернатора Воронежской области Александра Гусева на обновление данного спортивного объекта выделено дополнительно 30 миллионов рублей. Напомним, что с момента открытия главной ледовой арены города в 1986 году серьезные работы по обновлению не проводились.
За последние два года во Дворце спорта уже выполнен ряд улучшений. В частности, была заменена устаревшая холодильная установка, что позволило повысить эффективность работы ледовой арены. Также модернизировано видеонаблюдение, установлена новая система контроля доступа, а также проведены ремонты в раздевалках, помещениях общего пользования, туалетах и душевых. Обновлены холлы, лестничные марши и коридоры с заменой дверей, что помогло улучшить общее состояние и удобство использования здания.
Особое внимание было уделено ледовому полю: здесь установлена новая система освещения, а полы были обновлены для обеспечения безопасных и комфортных условий для спортсменов и зрителей. На данный момент завершается установка медиакуба, который станет первым подобным оборудованием в регионе.
В этом году планируется продолжить работы по обновлению кровли здания и системы отопления, а также провести дополнительные ремонты помещений и подъездной группы. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, эти меры направлены на создание современных условий для тренировок и проведения спортивных мероприятий.