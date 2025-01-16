В Воронеже продолжится капитальный ремонт Дворца спорта «Юбилейный»

За последние два года во Дворце спорта уже выполнен ряд улучшений. В частности, была заменена устаревшая холодильная установка, что позволило повысить эффективность работы ледовой арены. Также модернизировано видеонаблюдение, установлена новая система контроля доступа, а также проведены ремонты в раздевалках, помещениях общего пользования, туалетах и душевых. Обновлены холлы, лестничные марши и коридоры с заменой дверей, что помогло улучшить общее состояние и удобство использования здания.