Окунуться в реку Героон смогут на Крещение жители Крыма

18 и 19 января жители и гости Крыма и Севастополя смогут окунуться в реку Героон. Верующих ждут в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Именно в этих водах крестился князь Владимир.
«Сегодня древняя подземная река носит название Героон. Теперь мы можем не только увидеть своими глазами тот живительный поток, но и прикоснуться к его водам, как к осязаемой части истории Руси и Церкви, как к своей личной духовной истории: ведь именно здесь наша общая крещенская купель — всей Руси, всей России», — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.