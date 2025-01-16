Окунуться в реку Героон смогут на Крещение жители Крыма

«Сегодня древняя подземная река носит название Героон. Теперь мы можем не только увидеть своими глазами тот живительный поток, но и прикоснуться к его водам, как к осязаемой части истории Руси и Церкви, как к своей личной духовной истории: ведь именно здесь наша общая крещенская купель — всей Руси, всей России», — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.