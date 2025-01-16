Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окунуться в реку Героон смогут на Крещение жители Крыма

Верующих ждут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе.

Источник: пресс-служба музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"

18 и 19 января жители и гости Крыма и Севастополя смогут окунуться в реку Героон. Верующих ждут в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Именно в этих водах крестился князь Владимир.

«Сегодня древняя подземная река носит название Героон. Теперь мы можем не только увидеть своими глазами тот живительный поток, но и прикоснуться к его водам, как к осязаемой части истории Руси и Церкви, как к своей личной духовной истории: ведь именно здесь наша общая крещенская купель — всей Руси, всей России», — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

религии