Отец двоих детей из Заларинского района погиб на СВО

В последний путь проводили в Заларинском районе отца двоих детей и защитника Отечества Александра Ласкаева. Как сообщили в администрации района, мужчине было всего 28 лет. У него остались жена, сын и дочь. Родом сибиряк из Тулуна.
— Окончил Александр 9 классов Заларинской средней общеобразовательной школы № 1. В 2015 году поступил в Заларинский агропромышленный техникум на профессию «Повар». После учебы работал строителем, — поделились в администрации.
Свою жену будущий герой встретил в 2016 году. Затем у них появились дети. Решение отправиться на защиту Родины он принял в апреле 2024. Мужчина пал смертью храбрых при выполнении боевых задач 6 июля прошлого года.