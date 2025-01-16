Пользователи популярной в Беларуси Windows 10 лишатся поддержки Microsoft

Стало известно, что компания Microsoft лишит технической поддержки пользователей оперативной системы Windows 10, которая популярна и в Беларуси. Об этом сообщается в блоге компании.
Так, в корпорации сделали заявление о том, что в октябре 2025-го прекратится поддержка Office для Windows 10 и приложения Microsoft 365 после 14 октября 2025-го не будут поддерживаться на устройствах с Windows 10.
А пользователи, в том числе белорусские, для продолжения использования офисных программ и сервисов корпорации должны будут обновить свои ПК до Windows 11. Кроме того, в октябре будет отключена и бесплатная поддержка Windows 10.
Уточняется при этом, что популярные приложения Office, такие как текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, программа по созданию презентаций Power Point после окончания срока поддержки все же будут запускаться на компьютерах с Windows 10 и после, но компания перестанет выпускать для них обновления.
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