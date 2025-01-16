Пользователи популярной в Беларуси Windows 10 лишатся поддержки Microsoft

Уточняется при этом, что популярные приложения Office, такие как текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, программа по созданию презентаций Power Point после окончания срока поддержки все же будут запускаться на компьютерах с Windows 10 и после, но компания перестанет выпускать для них обновления.