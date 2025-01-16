Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти четырёх округов Пермского края запретили крещенские купания

Они должны были пройти в ночь с 18 на 19 января.

Источник: Reuters

Власти четырёх округов в Пермском крае запретили крещенские купания.

Публикации о запрете традиционных купаний в проруби, которые должны были состояться в ночь с 18 на 19 января, опубликованы в сообществах четырёх муниципалитетов региона. Так об отмене ритуала администрации Сивинского и Александровского округов рассказали во вторник 14 января. Власти опубликовали сообщение в группах и объяснили причину запрета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоёмах, и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах запрещено проведение массовых купаний граждан», — рассказали сразу в двух округах 14 января.

Позже аналогичные сообщения об отмене купаний появились 15 и 16 января, за пару дней до праздника. От проведения традиционного мероприятия решили отказаться в Чусовском и Кизеловском округах. В муниципалитетах рассказали, что проводить купания не планируют. В то же время в Чусовом жителям предложили посетить праздничные богослужения и купели возле святых мест.

«Окунуться в крещенские купели в ночь с 18 на 19 января можно на святом источнике Казанской Трифоновской пустыни и на Трифоновском роднике в Успенском монастыре», — рассказали в администрации Чусовского округа.

праздники