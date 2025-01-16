Власти четырёх округов Пермского края запретили крещенские купания

Позже аналогичные сообщения об отмене купаний появились 15 и 16 января, за пару дней до праздника. От проведения традиционного мероприятия решили отказаться в Чусовском и Кизеловском округах. В муниципалитетах рассказали, что проводить купания не планируют. В то же время в Чусовом жителям предложили посетить праздничные богослужения и купели возле святых мест.