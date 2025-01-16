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Кислородные боксы для птиц, пострадавших от мазута, доставили в Феодосию

В Феодосии спасают птиц с помощью кислородных боксов.

В Феодосии с помощью кислородных боксов помогают птицам, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», гуманитарную помощь для птиц — кислородные боксы привезли в город волонтеры из Астрахани. Они помогут пернатым, которые столкнулись с осложнениями после загрязнения окружающей среды.

Волонтеры рассказали, что некоторым птицам сложно дышать самостоятельно. Поэтому сначала их подключают к кислородной трубке, а затем, при необходимости, отправляют на мойку или проводят дополнительное лечение.

экология