Кислородные боксы для птиц, пострадавших от мазута, доставили в Феодосию

В Феодосии с помощью кислородных боксов помогают птицам, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе.
Как сообщает «Крымское информационное агентство», гуманитарную помощь для птиц — кислородные боксы привезли в город волонтеры из Астрахани. Они помогут пернатым, которые столкнулись с осложнениями после загрязнения окружающей среды.
Волонтеры рассказали, что некоторым птицам сложно дышать самостоятельно. Поэтому сначала их подключают к кислородной трубке, а затем, при необходимости, отправляют на мойку или проводят дополнительное лечение.