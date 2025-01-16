Омская область не освоила 500 млн федеральных денег

Сегодня, 16 декабря, на прошедшей в Доме журналистов пресс-конференции министр финансов Омской области Вадим Чеченко рассказал об основных параметрах бюджета Омской области в минувшем 2024 году. По сравнению с 2023-м доходы и расходы региональной казны увеличились.
Так, расходная часть составила 160 млрд рублей — это плюс 4,4 млрд к параметрам 2023 года. Доходы Омской области увеличились на 6,3 млрд.
Из средств, предоставленных Омской области на реализацию различных проектов из федерального бюджета, обратно, как неосвоенные, пришлось вернуть 500 млн. Как пояснил Вадим Чеченко, из этих средств 178 млн область сэкономила на рекультивации свалок.
«Федерация просто не успела их отозвать», — пояснил министр.