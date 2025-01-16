Омская область не освоила 500 млн федеральных денег

Сегодня, 16 декабря, на прошедшей в Доме журналистов пресс-конференции министр финансов Омской области Вадим Чеченко рассказал об основных параметрах бюджета Омской области в минувшем 2024 году. По сравнению с 2023-м доходы и расходы региональной казны увеличились.