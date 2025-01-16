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Названо число живущих в Екатеринбурге ветеранов войны

Власти окажут им максимальную помощь.

В Екатеринбурге сейчас живут 2358 человек, ставших свидетелями событий времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает мэрия города.

Среди них 103 жили в блокадном Ленинграде, а 2078 — ковали Победу в тылу. Также в городе живут 33 ветерана, 36 инвалидов войны и 105 узников концлагерей.

В рамках подготовки к 80-летию Победы им посвящен главный лозунг — «Дойти до каждого ветерана… “. Власти намерены оказать людям, приближавшим Победу, максимальную помощь.

Напомним, 80 лет с разгрома нацистской Германии и её сателлитов исполнится в 2025 году.