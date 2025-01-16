Стоимость бензина АИ-98 превысила 80 рублей в Ростовской области

В среднем по региону 13 января бензин стоил 62,51 рубля (почти месяц назад, в декабре 2024 года, плата составляла 61,98 рубля). Также известны цены по отдельным маркам горючего: АИ-92 — 55,97 рубля, АИ-95 — 62,11 рубля, АИ-98 и выше — 80,91 рубля. Дизельное топливо — 65,96 рубля.