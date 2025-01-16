Перебои в телевещании ждут нижегородцев 20 января

С 01:00 до 10:00 возможна приостановка вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов, а также нескольких FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. В этом случае по Нижегородской области будет транслироваться первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения в федеральной версии.