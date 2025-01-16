Возвращение к истокам: скульптуры львов у бывшей биржи хотят очистить от краски

«Сначала это будет заочная история — мы предложим всем желающим молодым архитекторам-реставраторам направить свои портфолио, отберём несколько человек, выдадим им техническое задание. В феврале они начнут это делать каждый в своём регионе — изучать информацию, архивы, чертить и так далее. В конце марта состоится защита проектов в режиме онлайн. И в апреле авторы лучших проектов приедут сюда на очную школу реставрации, чтобы на месте уже доработать проекты», — рассказала «Новому Калининграду» ответственный секретарь Союза реставраторов РФ Мария Портнова. По её словам, проекты могут стать подспорьем для дальнейшей работы над реставрацией здания бывшей биржи, которая до настоящего времени так и не началась. «Проектировщики потом могут опираться на эти предложения, брать их за основу, дорабатывать».