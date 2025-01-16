Татьянин день или День студента: история, обычаи и студенческие суеверия

В Российской империи студенты всегда отмечали свой «профессиональный» праздник весело и на широкую ногу. Антон Чехов однажды шутливо заметил, что 25 января 1884 года студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то лишь потому, что она была замерзшей». В этот день студентам многое прощалось: даже квартальные и полицейские предпочитали не вмешиваться в их шумные гулянья.