Загрязнение птиц мазутом в Черном море скажется негативно на всю экосистему

«Катастрофа повлияет на экосистему России… Мы, очевидно, будем иметь дело с мазутом еще длительное время, поэтому и проблемы с птицами еще будут», — сказал Григорий Прокопов. Его слова передает ТАСС.
Прокопов подчеркнул, что с наступлением весны ситуация может усугубиться, поскольку начнется миграция пернатых животных. По его словам, птицы, находящиеся в настоящее время в местах зимовки, вскоре отправятся в весенний перелет, и значительное количество из них может пролететь через территории, затронутые загрязнениями.
Ранее координатор Молодежного крыла Народного фронта Владислав Ромушин рассказал, как происходит спасение птиц в регионе. Он подчеркнул, что волонтеры в день собирают более 100 мешков мазута, параллельно помогая пострадавшим животным.