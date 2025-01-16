Загрязнение птиц мазутом в Черном море скажется негативно на всю экосистему

Прокопов подчеркнул, что с наступлением весны ситуация может усугубиться, поскольку начнется миграция пернатых животных. По его словам, птицы, находящиеся в настоящее время в местах зимовки, вскоре отправятся в весенний перелет, и значительное количество из них может пролететь через территории, затронутые загрязнениями.