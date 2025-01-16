«Меня устраивает в себе всё, кроме веса»: нижегородка рассказала, зачем пришла на проект «Большие девочки»

Сегодня, 16 января, на телеканале «Пятница!» стартует второй сезон социального реалити «Большие девочки» (16+) от создателей «Пацанок». Его участницами стали 14 девушек со всей России, испытывающих проблемы со здоровьем и социализацией из-за лишнего веса. Одной из участниц стала нижегородка Наталия Романова.
Наталия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь и обрести счастье. Она родилась в Чувашии, в маленьком селе под названием Ряпино. До 9 класса училась там в школе, потом поехала поступать в техникум на строителя железных дорог в соседний город Алатырь. Но всегда мечтала жить в большом городе, и в техникуме подписала целевое направление на работу в Нижний Новгород, где жил старший брат.
Так девушка стала нижегородкой. Но железная дорога её мало привлекала и сегодня она в поиске новой работы, а заодно снова меняет свою жизнь.
Недавно Наталья вышла замуж, и почти одновременно стала одной из героинь проекта «Большие девочки». На него она пришла с весом 123 кг при росте 167 см.
«Меня устраивает в себе всё, кроме веса. Я не считаю себя некрасивой, но с другим телом я была бы лучше, — призналась Наталия, — Проблемы с весом сопровождали меня с детства. Мама старалась сделать всё возможное, чтобы я сбросила лишний вес. А я была ребёнком и не понимала, зачем мне это: после школы заходила в магазин и покупала себе шоколадки, чипсы — все те вредности, что любят дети. Но в осознанном возрасте я уже и сама стала понимать, что мой вес — не норма. Тем более, что меня всегда критиковал папа. А что я могла ему ответить? Ничего. Просто сидела молча и плакала», — вспоминает наша героиня.
Борьбу с лишним весом Наталья начала в 14 лет и перепробовала огромное количество диет. Однажды ей даже удалось скинуть 20 килограммов, но, как это часто бывает, они вернулись обратно.
«Думаю, как и у многих, мой вес — это последствия нелюбви к себе, проблем с родными, со здоровьем и неопределённости по жизни. И если есть такой шанс вернуть себя, почему бы и нет? Честно, открываться на всю страну было страшно, но необходимо», — рассказала Наталия.
В проекте девушку поддерживает муж. Он любит её такой, какая она есть, но рад участию жены в проекте, потому что уверен, что там она сможет проработать свои проблемы и травмы детства.
«Лишние несколько килограммов могут быть у каждого, но большой избыточный вес — не есть хорошо. Поэтому я пришла на проект меняться», — объяснила Наталия. У каждой участницы проекта своя история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и набору килограммов: семейные и спортивные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе. Теперь на протяжении трёх месяцев девушки будут жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Их наставниками и помощниками стали легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова. Наталья очень довольна наставниками.
«У меня сложились о них самые положительные впечатления. Каждый — профессионал в своей сфере. Но больше всех мне понравилась Анетта Орлова, психолог проекта — я люблю поговорить по душам, а она в этом специалист, — поделилась Наталия, — вы только не подумайте, что в кемпинге нас держат в заложниках. Зачем нам куда-то сбегать или уезжать? Это большой риск сорваться. Я пришла на проект не для того, чтобы уйти. Моя позиция была такая — я была здесь до последнего, пока не выгонят! К тому же, на проекте нам предоставили всё, что нам было нужно. Каждый день здесь — яркий, эмоциональный, но в то же время — тяжёлый — как и физически, так и психологически. Самым сложным для меня оказались лестницы. Тяжело карабкаться вверх, сводит ноги, колени и все тело».
Нелегко пришлось всем участницам проекта. Но сложности их только сдружили. Наталия призналась, что со всеми участницами у неё сложились прекрасные отношения.
«У нас очень дружный сезон, мы друг друга поддерживаем. На испытаниях, бывало, ругались, но это всё — за пределами дома. В доме мы — семья. Каждой из нас проект дал огромный пинок для изменений. Изменилось питание, появились тренировки, работа с психологом и многое другое. Рецепт похудения на самом деле прост: нужно поработать с головой и изменить своё отношение к еде. Сделать это, конечно же, непросто. Особенно когда всю жизнь живёшь определённым образом, в один день поменяться невозможно. Нужно быть готовым к тому, что на это могут уйти годы», — призналась наша героиня и рассказала, что на проекте её любимым блюдом стала квашеная капуста.
Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты. Мечта Наталии — красивое тело. Она призналась, что миллион потратила бы на операцию.
Следить за жизнью участниц в кемпинге можно в телеграм-канале «Большие девочки». Там будет публиковаться контент, не вошедший в эфир, интервью участниц и всё, что остаётся за кадром.