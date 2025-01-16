«Меня устраивает в себе всё, кроме веса»: нижегородка рассказала, зачем пришла на проект «Большие девочки»

«У меня сложились о них самые положительные впечатления. Каждый — профессионал в своей сфере. Но больше всех мне понравилась Анетта Орлова, психолог проекта — я люблю поговорить по душам, а она в этом специалист, — поделилась Наталия, — вы только не подумайте, что в кемпинге нас держат в заложниках. Зачем нам куда-то сбегать или уезжать? Это большой риск сорваться. Я пришла на проект не для того, чтобы уйти. Моя позиция была такая — я была здесь до последнего, пока не выгонят! К тому же, на проекте нам предоставили всё, что нам было нужно. Каждый день здесь — яркий, эмоциональный, но в то же время — тяжёлый — как и физически, так и психологически. Самым сложным для меня оказались лестницы. Тяжело карабкаться вверх, сводит ноги, колени и все тело».