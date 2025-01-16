Итоги работы за 2024 год подвели в МВД «Братское»

Итоги работы за 2024 год подвели в межмуниципальном управлении МВД «Братское». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, за год было зарегистрировано свыше 3,2 тысячи преступлений, что ниже уровня 2023 года. Сократилось на 27% число убийцы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На 29% снизился показатель квартирных краж и на 40% грабежей.