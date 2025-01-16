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Итоги работы за 2024 год подвели в МВД «Братское»

За год было зарегистрировано свыше 3,2 тысяч преступлений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Итоги работы за 2024 год подвели в межмуниципальном управлении МВД «Братское». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, за год было зарегистрировано свыше 3,2 тысячи преступлений, что ниже уровня 2023 года. Сократилось на 27% число убийцы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На 29% снизился показатель квартирных краж и на 40% грабежей.

— Из незаконного оборота полицейскими было изъято более 32 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, что в 5,4 раза больше, чем в 2023 году. Как положительный показатель в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, отмечен значительный рост выявляемости преступлений данной категории, — отметили в полиции.

Также снизилось количество аварий с пострадавшими. Но увеличились ДТП с участием несовершеннолетних. Особое внимание уделяется преступления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. За прошлый год жители северной столицы региона потеряли более 296 миллионов рублей из-за уловок аферистов.