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Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили

В Нижнем Новгороде на Гребном канале в два раза увеличили площадь зоны для хранения снега на станции снеготаяния.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает ИА «НТА-Приволжье», раньше площадь зоны составляла 2,5 тысячи кв метров, а теперь — 5 тысяч кв метров. Увеличение площади связано с большими объемами снега, которые поступают на станцию в этом сезоне. Станция снеготаяния на Гребном канале имеет производственные мощности, которые позволяют утилизировать около 7 тысяч кубометров снега в сутки. Всего в Нижнем Новгороде работают две станции снеготаяния — в Советском и Нижегородском районах.

Ранее сообщалось, что на улице Коминтерна в Московском районе планируется построить по концессии станцию снеготаяния.