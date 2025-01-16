Площадь станции снегохранения на Гребном канале удвоили

Как сообщает ИА «НТА-Приволжье», раньше площадь зоны составляла 2,5 тысячи кв метров, а теперь — 5 тысяч кв метров. Увеличение площади связано с большими объемами снега, которые поступают на станцию в этом сезоне. Станция снеготаяния на Гребном канале имеет производственные мощности, которые позволяют утилизировать около 7 тысяч кубометров снега в сутки. Всего в Нижнем Новгороде работают две станции снеготаяния — в Советском и Нижегородском районах.