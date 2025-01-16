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Опасный хостел закрыли на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде

В гостинице с чайханой обнаружили массу нарушений пожарной безопасности.

Источник: Живем в Нижнем

Опасный хостел закрыли на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде по требования сотрудников регионального МЧС. В гостинице с чайханой и магазином автозапчастей обнаружили массу нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Практически год назад владельца здания уведомили об имеющихся проблемах с путями эвакуации. Кроме того, в четырехэтажном строении отсутствуют системы противопожарной защиты. При этом люди в хостеле находятся круглосуточно.

С февраля 2024 года, когда стало известно о нарушениях, владелец не нашёл времени и возможности исправить ситуацию. Поэтому по требованию сотрудников МЧС хостел, чайхану и магазин закрыли и опечатали на 30 суток.

Устранить нарушения собственник должен до конца января.

Ранее мы писали о том, что молокозавод в Урене решили закрыть из-за старого оборудования и небольшой мощности производства.

МЧС