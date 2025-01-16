Соцопрос: белорусы ждут от избранного президента стабильности и безопасности

В итоге вариант ответа «стабильной и безопасной жизни» выбрали 57,3% белорусов. От президента «активное развитие экономики» ждут также 12,9% опрошенных. А вариант ответа «повышение социальных гарантий для граждан» выбрали 7,8% человек. Также от избранного президента граждане ожидают «повышение роли и статуса Беларуси на международной арене», таких 6,8%. Кроме того, 6,3% выбрали ответ «создание условий для самореализации молодежи», 5,7% — «улучшение сотрудничества с другими странами», 1,5% считают, что необходимы «более тесные отношения со славянскими странами», а 0,7% — за «дальнейшее развитие партий и гражданского общества», другое выбрали 0,9% респондентов.