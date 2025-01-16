Соцопрос: белорусы ждут от избранного президента стабильности и безопасности

Стало известно, чего белорусы ожидают от избранного президента. На этот вопрос белорусы ответили в недавнем соцопросе, проведенном Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ, передает БелТА.
Так, в соцопросе респондентов попросили ответить, что они ожидают от избранного президента после выборов 2025.
В итоге вариант ответа «стабильной и безопасной жизни» выбрали 57,3% белорусов. От президента «активное развитие экономики» ждут также 12,9% опрошенных. А вариант ответа «повышение социальных гарантий для граждан» выбрали 7,8% человек. Также от избранного президента граждане ожидают «повышение роли и статуса Беларуси на международной арене», таких 6,8%. Кроме того, 6,3% выбрали ответ «создание условий для самореализации молодежи», 5,7% — «улучшение сотрудничества с другими странами», 1,5% считают, что необходимы «более тесные отношения со славянскими странами», а 0,7% — за «дальнейшее развитие партий и гражданского общества», другое выбрали 0,9% респондентов.
В Центре социально-гуманитарных исследований БГЭУсо ссылкой на соцопрос подчеркнули, что белорусы понимают и осознают ценность стабильной и безопасной жизни и ждут этого в ближайшие 5 лет.
— Первую позицию занимает стабильная и безопасная жизнь. Это то, чего не хватает Европе, — заключила глава центра Ирина Лашук.
Вопросы по электоральной кампании были включены в социсследование Беларуси и Сербии, проводившееся в декабре 2024-го.
Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.