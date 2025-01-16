Омичи впервые отправили в зону СВО трактор

Также в подшефный город Стаханов отправились подарки для детей, подготовленные в рамках акции «Елка желаний». Для бойцов от омичей подготовлены маскировочные сети, генераторы, продукты питания, дорогостоящее оборудование, медикаменты, детские письма и рисунки.