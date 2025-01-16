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Омичи впервые отправили в зону СВО трактор

Техника вошла в состав гуманитарного груза.

Источник: Комсомольская правда

В ЛНР из Омской области отправилась очередная фура с гуманитарным грузом. Помимо самых необходимых предметов, в его состав впервые вошел трактор.

Как сообщила руководитель гуманитарного центра Омской области Анна Орач, трактор предоставили частные лица. В качестве гуманитарной помощи направлена в зону СВО и другая техника.

Также в подшефный город Стаханов отправились подарки для детей, подготовленные в рамках акции «Елка желаний». Для бойцов от омичей подготовлены маскировочные сети, генераторы, продукты питания, дорогостоящее оборудование, медикаменты, детские письма и рисунки.