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В Ростовской области приостановили работу шахты «Дальняя»

Работу шахты в Ростовской области приостановили из-за нарушений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области через суд приостановили работу угольной шахты «Дальняя АО “Донской Антрацит”. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Оказалось, заявление подали после плановой проверки. Этого сделали из-за того, что на опасном производственном объекте I класса заметили нарушение крепления горных выработок главного и наклонного ствола шахты.

— С учетом выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью горняков, был составлен протокол о временном запрете деятельности. Потом решение поддержали в Красносулинском городском суде, — говорится на сайте Ростехнадзора.

Горные работы и передвижения людей во вспомогательном и главном стволах шахты запретили на 90 суток.