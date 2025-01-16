В Ростовской области приостановили работу шахты «Дальняя»

В Ростовской области через суд приостановили работу угольной шахты «Дальняя АО “Донской Антрацит”. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.
Оказалось, заявление подали после плановой проверки. Этого сделали из-за того, что на опасном производственном объекте I класса заметили нарушение крепления горных выработок главного и наклонного ствола шахты.
— С учетом выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью горняков, был составлен протокол о временном запрете деятельности. Потом решение поддержали в Красносулинском городском суде, — говорится на сайте Ростехнадзора.
Горные работы и передвижения людей во вспомогательном и главном стволах шахты запретили на 90 суток.