Тревожные кнопки и видеокамеры будут на избирательных участках

В МВД сказали, что на избирательных участках на выборах президента 2025 в Беларуси установят тревожные кнопки и системы видеонаблюдения. Об этом начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
Представитель МВД отметил, что правоохранители наладили взаимодействие с избиркомами, исполкомами и другими заинтересованными структурами. Также приняты дополнительные меры для обследования и оборудованию помещений участковых комиссий системами видеонаблюдения и тревожными кнопками.
Купченя сообщил, что еще до начала досрочного голосования, то есть до 21 января, все объекты оборудуют системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. И еще почти половину мест, где располагаются участки для голосования, оборудуют системами видеонаблюдения Республиканской системой мониторинга общественной безопасности. А на данный момент личный состав проходит дополнительные инструктажи по порядку несения службы, проводится отработка типовых алгоритмов действий во взаимодействии с председателями избиркомов.
Также МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов. Также глава республики сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?».