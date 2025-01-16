Скоро преподавать некому будет: В Молдове рекордная нехватка учителей

Чтобы восполнить этот пробел, некоторые педагоги выбрали переобучение, чтобы иметь возможность преподавать и одновременно и другие дисциплины.
Министерство образования Молдовы на протяжении нескольких лет сталкивается с острой нехваткой учителей. Ведомство предпринимает конкретные шаги для решения проблемы, такие как курсы повышения квалификации, бесплатное перепрофилирование, удвоение педагогических стипендий и привлечение наставников для поддержки молодых учителей в первые годы работы. Об этом сообщила в эфире радио «Молдова» государственный секретарь учреждения Валентина Олару.
Также государство, как подчеркнула Олару, предоставляет молодым специалистам субсидию в размере 200 тысяч леев на протяжении первых пяти лет работы:
«Это программы, которые помогают всему преподавательскому составу учебных заведений. Управленческая команда вместе с учителями определяет, какие области подготовки им нужны, и наставник приезжают к ним, а не наоборот».
Наиболее пугающая картина наблюдается в сельской местности. По словам директора гимназии «Ștefan cel Mare» в селе Бравича Каларашского района Елены Годованюк, особенно сложно найти преподавателей по физике и математике.
В прошлом году 1200 педагогов из общего и профессионально-технического образования прошли курсы повышения квалификации. После их завершения учителя могут одновременно преподавать два предмета, что является решением проблемы нехватки кадров.
Напоминаем, что зарплаты учителей были увеличены на 15% в зависимости от квалификации специалиста — несмотря на требования профсоюзов образования о повышении на 30%.