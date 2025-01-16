Скоро преподавать некому будет: В Молдове рекордная нехватка учителей

Министерство образования Молдовы на протяжении нескольких лет сталкивается с острой нехваткой учителей. Ведомство предпринимает конкретные шаги для решения проблемы, такие как курсы повышения квалификации, бесплатное перепрофилирование, удвоение педагогических стипендий и привлечение наставников для поддержки молодых учителей в первые годы работы. Об этом сообщила в эфире радио «Молдова» государственный секретарь учреждения Валентина Олару.