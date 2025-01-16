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Тарифы на оплату ЖКХ повысят в Тайшете с 1 июля

Часть тарифов регулирует администрация города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете ожидается повышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию увеличение стоимости произойдет 1 июля текущего года. А индексация затронет абсолютно все виды ЖКХ.

— Тарифы на водоснабжение и водоотведение регулирует администрация города, остальные: отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение и обращение с ТКО — Служба по тарифам Иркутской области, — пишут в информационном агентстве.

Так, в зависимости от снабжающей организации вода подорожает на 4,6% или 11,3% в южной части города. Увеличится и цена за водоотведение и отопление. Подробнее можно ознакомиться в фотокарточке ниже.

Часть тарифов регулирует администрация города.