Тарифы на оплату ЖКХ повысят в Тайшете с 1 июля

В Тайшете ожидается повышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на администрацию увеличение стоимости произойдет 1 июля текущего года. А индексация затронет абсолютно все виды ЖКХ.
— Тарифы на водоснабжение и водоотведение регулирует администрация города, остальные: отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение и обращение с ТКО — Служба по тарифам Иркутской области, — пишут в информационном агентстве.
Так, в зависимости от снабжающей организации вода подорожает на 4,6% или 11,3% в южной части города. Увеличится и цена за водоотведение и отопление. Подробнее можно ознакомиться в фотокарточке ниже.
Часть тарифов регулирует администрация города.