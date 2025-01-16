Под Минском белорус купил самодельную печку и сжег гараж с двумя машинами в нем

В Минском районе при пожаре сгорел гараж и две машины в нем. Причины возгорания сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
Серьезный пожар случился в начале декабря 2024-го в одном из ангаров на территории агрогородка Хатежино под Минском. Оперативно спасатели МЧС ликвидировали возгорание, но огонь успел серьезно повредить само гаражное помещение и две легковые «Сузуки» и «Хендэ», которые были в нем припаркованы.
Выяснилось, что ангаром пользовался местный житель, осуществляя в нем ремонт авто. Примерно за неделю до пожара белорус купил в интернете самодельную печь, чтобы обогревать гараж. Монтировал печку мужчина самостоятельно. И в тот день тоже активно топил печку и ремонтировал машины. Закончив ремонтные работы, мужчина ушел из ангара, но не проверил печку. А через час он пришел, но в гараже уже начался пожар, пламя разгоралось на месте установленной печи. Сам потушить пламя мужчина не смог и позвонил в МЧС.
Эксперты установили, что причиной возгорания стало тепловое самовозгорание деревянных конструкций стены ангара из-за перегрева дымохода и корпуса отопительной печи.
Проводится проверка.
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