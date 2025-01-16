Под Минском белорус купил самодельную печку и сжег гараж с двумя машинами в нем

Выяснилось, что ангаром пользовался местный житель, осуществляя в нем ремонт авто. Примерно за неделю до пожара белорус купил в интернете самодельную печь, чтобы обогревать гараж. Монтировал печку мужчина самостоятельно. И в тот день тоже активно топил печку и ремонтировал машины. Закончив ремонтные работы, мужчина ушел из ангара, но не проверил печку. А через час он пришел, но в гараже уже начался пожар, пламя разгоралось на месте установленной печи. Сам потушить пламя мужчина не смог и позвонил в МЧС.