Уточнено свойство циркония при экстремально высоких температурах

Как отмечается в сообщении, российским физикам удалось максимально точно проверить уже существующие данные по свойствам и поведению циркония при сверхвысокой температуре, а также уточнить его физические характеристики благодаря уникальной комбинации из квантово-механических расчетов и экспериментов, которые проводились с реальным цирконием при сверхвысоком давлении (3 тыс. атмосфер) и температуре (6 тыс. градусов Кельвина).