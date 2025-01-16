В Ростове-на-Дону обрушился исторический фасад дома Налбандова

В Нахичевани Ростова-на-Дону начал разрушаться фасад старинного дома, которому сейчас уже около 155 лет. Фотографию опубликовали в соцсетях.
Речь идет о доме купца Налбандова на 18-й Линии, 6. Судя по снимку, прямо под окнами постройки оказалась целая груда обломков кирпичей и облицовки. После этого на стене стала видна значительная часть кирпичной кладки.
Строительный мусор огородили лентой. Убрали его с пути пешеходов или нет к этому моменту, неизвестно. Также очевидцы не уточняют, как и когда именно произошел инцидент.
По данным из открытых источников, дом на 18-й Линии, 6 был построен в 1870 году. Его стены сделаны из кирпича, а перекрытия — из дерева.
К слову, ранее в Ростове уже происходили случаи с падением облицовки домов. Например, в августе 2024 года на Большой Садовой куски бетонной крошки оторвались от балкона и засыпали часть тротуара.