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Пробег от Пулково до Пушкина и киносъемки перекроют дороги в Петербурге

Легкоатлетический пробег, посвященный снятию блокады Ленинграда, и съемки фильма внесут изменения в схему движения в Петербурге во второй половине января и первой половине февраля. Об этом 16 января предупреждает городской комитет по транспорту.

Для проведения 54-го традиционного легкоатлетического пробега «Пулково — Пушкин» 19 января с 8:30 до 13:00 сузят проезжую часть Пулковского шоссе вдоль дома 411 в направлении к Петербургскому шоссе. Одновременно будет перекрыто движение транспорта по:

  • Петербургскому шоссе в направлении от дома 30 к Детскосельскому бульвару;
  • Сарицкой улице от Образцовой улицы до Петербургского шоссе;
  • Кокколевской улице от Петербургского шоссе до Переведенской улицы;
  • съездам с Петербургского шоссе на пересечении с Сарицкой улицей.

Также в течение всего дня, с 0:00 до 23:59, на тех же участках, что планируется перекрыть, будет действовать запрет остановки транспорта.

А на севере Петербурга до середины февраля будут вводить ограничения из-за съемок художественного фильма «Колотун». С 7:00 до 21:00 22 января, 5 и 12 февраля будут перекрывать движение по Пухтоловской дороге от Рощинского шоссе до дома 88, литера А, по проспекту Ленина, проспекту Ленина от дома 90 до Дружинного озера и по проезду без названия от проспекта Ленина до въезда в жилой городок Красавица. Останавливать транспорт будут не более чем на 10 минут в час.

Также с 7:00 до 23:30 22 января и 5 февраля запретят парковку на дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до дороги на Глухое озеро. А с 11:00 22 января до 6:00 23 января и с 11:00 5 февраля до 6:00 6 февраля на этом же участке перекроют движение.