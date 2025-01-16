Пробег от Пулково до Пушкина и киносъемки перекроют дороги в Петербурге

А на севере Петербурга до середины февраля будут вводить ограничения из-за съемок художественного фильма «Колотун». С 7:00 до 21:00 22 января, 5 и 12 февраля будут перекрывать движение по Пухтоловской дороге от Рощинского шоссе до дома 88, литера А, по проспекту Ленина, проспекту Ленина от дома 90 до Дружинного озера и по проезду без названия от проспекта Ленина до въезда в жилой городок Красавица. Останавливать транспорт будут не более чем на 10 минут в час.