Последние новости к вечеру 16 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 января 2025 года.
В Кремле оценили неизбежность уступок в переговорах с Киевом
Песков напомнил, что Владимир Путин летом 2024 года предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО. По словам пресс-секретаря президента, позиция России ясна и неизменна. Кандидат на пост госсекретаря США Рубио ранее заявил о неизбежности уступок в переговорах по Украине.
СК назвал имена новых фигурантов убийства генерала Кириллова
Следователи считают, что Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта. Они обеспечили укрытие Ахмаду Курбанову после взрыва и проверяли обстановку на месте. Точиев и Падиев арестованы, им грозит до пожизненного лишения свободы.
Казахстан счел расшифровку переговоров пилотов AZAL неофициальной
Минтранс Казахстана заявил, что расшифровка переговоров лайнера AZAL, потерпевшего крушение, не имеет официального источника. Причины катастрофы выясняет комиссия, отчет опубликуют по нормам ИКАО.
Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов
Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от налогов и легализации доходов. Она подтвердила роль мужа, бухгалтера и других лиц в махинациях, заявив, что не участвовала в открытии компаний и не знала о принуждениях к их созданию.
Севастополь попросили включить в зону ЧС федерального характера
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону ЧС федерального уровня для дополнительного финансирования утилизации мазута после крушения танкеров.