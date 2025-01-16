Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 16 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 января 2025 года.

В Кремле оценили неизбежность уступок в переговорах с Киевом

Источник: Reuters

Песков напомнил, что Владимир Путин летом 2024 года предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО. По словам пресс-секретаря президента, позиция России ясна и неизменна. Кандидат на пост госсекретаря США Рубио ранее заявил о неизбежности уступок в переговорах по Украине.

СК назвал имена новых фигурантов убийства генерала Кириллова

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Следователи считают, что Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта. Они обеспечили укрытие Ахмаду Курбанову после взрыва и проверяли обстановку на месте. Точиев и Падиев арестованы, им грозит до пожизненного лишения свободы.

Казахстан счел расшифровку переговоров пилотов AZAL неофициальной

Источник: AP 2024

Минтранс Казахстана заявил, что расшифровка переговоров лайнера AZAL, потерпевшего крушение, не имеет официального источника. Причины катастрофы выясняет комиссия, отчет опубликуют по нормам ИКАО.

Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

Источник: ТАСС

Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от налогов и легализации доходов. Она подтвердила роль мужа, бухгалтера и других лиц в махинациях, заявив, что не участвовала в открытии компаний и не знала о принуждениях к их созданию.

Севастополь попросили включить в зону ЧС федерального характера

Источник: Reuters

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону ЧС федерального уровня для дополнительного финансирования утилизации мазута после крушения танкеров.