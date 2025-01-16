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Стало известно, где произведут отключение отопления в Иркутске 17 января 2025

Отопление отключат сразу в трех округах Иркутска 17 января.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025 затронет дома сразу в трех округах. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», в Ленинском, Свердловском и Октябрьском округах будет прекращена подача тепла и горячей воды на несколько часов.

Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Мичурина, 7/2, Академическая, 62б, Александра Невского 65, 71.

Очередное отключение отопления в Иркутске 17 января 2025 связано с неотложными работами на сетях. В будущем они помогут избежать аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025.