Стало известно, где произведут отключение отопления в Иркутске 17 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025 затронет дома сразу в трех округах. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», в Ленинском, Свердловском и Октябрьском округах будет прекращена подача тепла и горячей воды на несколько часов.
Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Мичурина, 7/2, Академическая, 62б, Александра Невского 65, 71.
Очередное отключение отопления в Иркутске 17 января 2025 связано с неотложными работами на сетях. В будущем они помогут избежать аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025.