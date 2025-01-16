Стало известно, где произведут отключение отопления в Иркутске 17 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 17 января 2025 затронет дома сразу в трех округах. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», в Ленинском, Свердловском и Октябрьском округах будет прекращена подача тепла и горячей воды на несколько часов.