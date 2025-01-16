Открытие ученых ускорит разработку клеточных терапий фиброза

Как объясняют ученые, повреждения кожи и других органов тела людей и животных, а также появление в них очагов хронических воспалений часто приводит к образованию внутри них фиброза. На месте ткани разрастается рубец, из-за чего органы начинают хуже работать, что со временем может привести к их выходу из строя и гибели пациента. Пока у медиков нет способов лечения фиброза и надежных способов предотвращения его формирования.