Открытие ученых ускорит разработку клеточных терапий фиброза

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Исследователи из России выяснили, что один из типов клеток соединительной ткани, участвующий в развитии фиброза, также способен разрушать рубцовую ткань при определенных условиях среды. Это дает надежду на создание терапий, которые будут заставлять клетки соединительной ткани самостоятельно разрушать рубцы, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наше исследование позволяет глубже понять не только пути развития фиброза, но и физиологические механизмы его разрешения, которые могут запускаться в организме млекопитающих. В дальнейшем мы планируем выяснить, как воздействие на активированные стромальные клетки может помочь восстановлению тканей при фиброзе», — пояснила младший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова (Москва) Наталия Басалова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, повреждения кожи и других органов тела людей и животных, а также появление в них очагов хронических воспалений часто приводит к образованию внутри них фиброза. На месте ткани разрастается рубец, из-за чего органы начинают хуже работать, что со временем может привести к их выходу из строя и гибели пациента. Пока у медиков нет способов лечения фиброза и надежных способов предотвращения его формирования.
Российские ученые сделали большой шаг в сторону решения этой проблемы в ходе наблюдений за тем, как протекает процесс образования фиброза в легких мышей под действием химического вещества, провоцирующего повреждение тканей. Для получения таких сведений ученые периодически забирали пробы из органов дыхания грызунов и отслеживали, как менялось поведение клеток соединительной ткани, связанных с образованием рубцов.
Проведенные исследователями наблюдения показали, что химическое повреждение легких грызунов привело к быстрому накоплению в них так называемых активированных стромальных клеток, одного из подтипов клеток соединительной ткани. На первых этапах развития фиброза эти тельца и связанные с ними клетки-миофибробласты активно вырабатывают белки рубцовой ткани, однако затем часть из них начинает не производить, а разрушать компоненты соединительной ткани.
Как именно запускается этот процесс, ученые пока не могут точно сказать, однако они предполагают, что он связан с накоплением в клетках молекул белка CD90 и некоторых других соединений. Последующее изучение активированных стромальных клеток поможет получить более точный ответ на этот вопрос и понять, как можно заставить организм самостоятельно разрушить рубцовую ткань, подытожили исследователи.