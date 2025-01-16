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Прокуратура Башкирии начала проверку после ДТП с пострадавшими людьми

В аварии пострадала шестилетняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка произошла авария с участием двух иномарок. На третьем километре дороги врезались «Хундай Солярис» и «Дэу Матиз». В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых шестилетняя девочка.

Пятерым из участников аварии понадобилась медицинская помощь в условиях стационара, от госпитализации отказался лишь один из водителей.

— Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период, — прокомментировали ДТП в прокуратуре Башкирии.

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