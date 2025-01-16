В донской Госавтоинспекции рассказали о путях объезда заторов на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области затруднено движение транспорта на трассе М-4 «Дон». Об это сообщает Госавтоинспекция региона.
Речь идет об участках южного направления с 1004 по 1007 километр и с 933 по 940 километр, а также северного — с 969 по 960 километр. Именно здесь подрядная организация выполняет ремонт дорожного полотна, в том числе устраняет образовавшиеся ямы. На всех участках, где ведутся работы сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Госавтоинспекция предлагает автовладельцам выбирать альтернативные пути объезда. Они находятся на 964 километре автодороги М-4 «Дон» — поворот на Михайлово — Владимировку; на 983 километре трассы — поворот в Красный Сулин и на 969 километре — объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.