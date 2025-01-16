В донской Госавтоинспекции рассказали о путях объезда заторов на трассе М-4 «Дон»

Речь идет об участках южного направления с 1004 по 1007 километр и с 933 по 940 километр, а также северного — с 969 по 960 километр. Именно здесь подрядная организация выполняет ремонт дорожного полотна, в том числе устраняет образовавшиеся ямы. На всех участках, где ведутся работы сотрудники ГИБДД регулируют движение.