127 домов временно остались без газа в Ростове-на-Дону

24 многоквартирных и 103 частных дома остались без газа в Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за повреждения подземного газопровода. Об этом вечером 16 января сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Газовую трубу повредили рабочие подрядной организации во время прокладки кабеля в районе Волоколамской, 4.
— Сейчас силами АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ведутся работы по устранению повреждения. Держу ситуацию на контроле, — написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.
Восстановить подачу топлива потребителям планируют до конца дня 16 января, добавил сити-менеджер.