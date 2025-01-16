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127 домов временно остались без газа в Ростове-на-Дону

В Октябрьском районе Ростова рабочие повредили газопровод.

Источник: Комсомольская правда

24 многоквартирных и 103 частных дома остались без газа в Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за повреждения подземного газопровода. Об этом вечером 16 января сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Газовую трубу повредили рабочие подрядной организации во время прокладки кабеля в районе Волоколамской, 4.

— Сейчас силами АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ведутся работы по устранению повреждения. Держу ситуацию на контроле, — написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Восстановить подачу топлива потребителям планируют до конца дня 16 января, добавил сити-менеджер.