Крещенские купания в Нижнем Новгороде состоятся при теплой погоде

Крещенские купания в Нижнем Новгороде состоятся, несмотря на аномально тёплую погоду в январе. Об этом рассказал в своём телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.
По его словам, для верующих оборудуют шесть муниципальных купелей. Вход в каждую из них будет с берега для обеспечения безопасности граждан.
Так, окунуться можно будет:
- напротив судейской вышки на Гребном канале;
- в парковых озерах Щёлоковского хутора, Автозаводского парка (озеро второй очереди) и на стадионе «Труд»;
- в озере Силикатное на проспекте Ленина, 25А;
- и в деревне Сартаково, на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира.
Глава города призвал нижегородцев совершать обряд только в специально оборудованных для этого местах. У каждой муниципальной купели будут дежурить медики, спасатели, полицейские и волонтёры.
На берегу разместят палатки для переодевания.
Напомним, что год назад в Крещенских купаниях поучаствовали почти 6 тысяч нижегородцев.