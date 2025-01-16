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Крещенские купания в Нижнем Новгороде состоятся при теплой погоде

Для верующих оборудуют шесть купелей.

Источник: Живем в Нижнем

Крещенские купания в Нижнем Новгороде состоятся, несмотря на аномально тёплую погоду в январе. Об этом рассказал в своём телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, для верующих оборудуют шесть муниципальных купелей. Вход в каждую из них будет с берега для обеспечения безопасности граждан.

Так, окунуться можно будет:

  • напротив судейской вышки на Гребном канале;
  • в парковых озерах Щёлоковского хутора, Автозаводского парка (озеро второй очереди) и на стадионе «Труд»;
  • в озере Силикатное на проспекте Ленина, 25А;
  • и в деревне Сартаково, на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира.

Глава города призвал нижегородцев совершать обряд только в специально оборудованных для этого местах. У каждой муниципальной купели будут дежурить медики, спасатели, полицейские и волонтёры.

На берегу разместят палатки для переодевания.

Напомним, что год назад в Крещенских купаниях поучаствовали почти 6 тысяч нижегородцев.

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