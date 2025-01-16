Спасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек

16 января спасатели ликвидировали загорание в ТЦ «Силуэт» в Минске, сообщили в МЧС Беларуси.
По предварительной информации, горело имущество и оборудование на площади 20 кв.м. в помещении венткамеры паркинга.
Сообщается, что было эвакуированы более 600 человек. Пострадавших нет.
Что стало причиной произошедшего, предстоит установить.
Ранее мы писали, что снимавшееся в Беларуси видео о дрифтинге с Тилем Швайгером появилось в интернете.
Также мы писали, что семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат: «Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей».
Ранее милиция задержала минчанина, которому грозит до 15 лет.
Еще МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.