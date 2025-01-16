Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек

Спасатели ликвидировали загорание в минском ТЦ «Силуэт».

Источник: Комсомольская правда

16 января спасатели ликвидировали загорание в ТЦ «Силуэт» в Минске, сообщили в МЧС Беларуси.

По предварительной информации, горело имущество и оборудование на площади 20 кв.м. в помещении венткамеры паркинга.

Сообщается, что было эвакуированы более 600 человек. Пострадавших нет.

Что стало причиной произошедшего, предстоит установить.

Ранее мы писали, что снимавшееся в Беларуси видео о дрифтинге с Тилем Швайгером появилось в интернете.

Также мы писали, что семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат: «Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей».

Ранее милиция задержала минчанина, которому грозит до 15 лет.

Еще МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.