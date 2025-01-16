Как переводить текст с изображений на телефоне и компьютере

Количество информации, которую мы получаем в визуальном формате, только растет, и не всегда она представлена на знакомом нам языке. В этом случае на помощь приходят технологии, позволяющие распознавать и переводить текст с фотографий. Это намного быстрее и удобнее, чем искать каждое отдельное слово в словаре. «Газета.Ru» разобралась, что такое технологии оптического распознавания символов (OCR) и какие программы и приложения можно использовать для перевода текста с изображений.