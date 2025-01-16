Где в Воронеже 18−19 января ограничат движение и парковку

С 16:00 18 января до 06:00 19 января будет запрещена парковка и остановка на улицах Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2), Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника и в обратном направлении — от улицы Коперника до Петровской набережной), Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского), в переулке Ольховом (от дома № 9А по этому переулку до пересечения с Ленинским проспектом), на улицах Таранченко (от дома № 26 до дома 19А) и 25 Января (от дома № 34Б до дома № 4 по улице Добролюбова).