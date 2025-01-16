В Уфе ушёл из жизни ветеран кино и телевидения, фотохудожник Марсэн Мухамадеев.

«Марсэн Багаутдинович был одним из самых активных членов нашего Союза, добрым и справедливым наставником, нашим фотолетописцем. Благодаря ему многие наши событие и люди остались запечатленными на его фотографиях, которые мы начали показывать на его персональных выставках. Новость ошеломила всех, ведь последняя встреча с коллегами состоялась 28 декабря, в День мирового кино. На всех мероприятиях он всегда был вместе со своей супругой — экс-диктором Башкирского телевидения, известным журналистом, писательницей, заслуженным работником печати, членом Союза писателей Республики Башкортостан Халисой Мухамадеевой. А в октябре мы провели большое торжество, чествовали наших трех ветеранов с 75-летием. Тогда мы открыли 4 персональную выставку Марсэна Багаутдиновича “От души”, — поделилась с “Башинформом” председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева.