В Уфе ушёл из жизни ветеран кино и телевидения, фотохудожник Марсэн Мухамадеев.

В Уфе на 76-м году жизни ушел из жизни ветеран башкирского кино и телевидения, член Союза кинематографистов России, фотохудожник Марсэн Мухамадеев.
«Марсэн Багаутдинович был одним из самых активных членов нашего Союза, добрым и справедливым наставником, нашим фотолетописцем. Благодаря ему многие наши событие и люди остались запечатленными на его фотографиях, которые мы начали показывать на его персональных выставках. Новость ошеломила всех, ведь последняя встреча с коллегами состоялась 28 декабря, в День мирового кино. На всех мероприятиях он всегда был вместе со своей супругой — экс-диктором Башкирского телевидения, известным журналистом, писательницей, заслуженным работником печати, членом Союза писателей Республики Башкортостан Халисой Мухамадеевой. А в октябре мы провели большое торжество, чествовали наших трех ветеранов с 75-летием. Тогда мы открыли 4 персональную выставку Марсэна Багаутдиновича “От души”, — поделилась с “Башинформом” председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева.
Место и время прощания уточняются.
Марсэн Мухамадеев родился 12 мая 1949 года в г. Уфе. Его биография — яркий образец представителей молодого советского поколения, для которого были открыты все пути. Окончил 6-ю школу рабочей молодежи.
С 1966 по 2010 год, более 40 лет, работал на телевидении Башкортостана. Профессиональное образование получил во Всесоюзном нституте повышения кваалификации работников телевидения и радиовещания. Начинал постановщиком, осветителем, ассистентом кинооператора и очень скоро был зачислен на должность телеоператора. Долгие годы работал кинооператором. В 1990 году был признан «Лучшим по профессии» и награжден почетной грамотой Гостелерадио БАССР.
Он стал одним из инициаторов создания и первым членом Башкирского отделения Союза кинематографистов России. Марсэн Багаутдинович внес существенный вклад в его развитие, будучи мудрым наставником для молодых и неустанным фотографом. Благодаря ему создан бесценный архив деятелей культуры, телевидения и кино.
В 2018 году ветеран выпустил фотоальбом «Телевидение в кадре и за кадром», состоящий полностью из его личных снимков, посвятил свой труд 60-летию Башкирского телевидения.
Состоялись четыре персональные фотовыставки (2022, 2023, 2024) Марсэна Мухамадеева. Он является автором буклета «Он открыл мне путь в кино», посвященного 115-летию народного артиста СССР Арслана Мубарякова (2023). Выставка, посвященная А. Мубяракову, была представлена в Башкирском академическом театре драмы. Также его фотографии были представлены при праздновании 90-летия его друга и сподвижника Амира Абдразакова в Башкирском театре оперы и балета.
Марсэн Багаутдинович был отмечен медалью «Ветеран труда» (1991), медалью Жукова (1992), юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан» (2019), благодарственными письмами Союза кинематографистов России и министерства культуры Республики Башкортостан.