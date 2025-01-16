Фрагменты мазута обнаружили у основания пирсов в Анапе

Эксперты подтверждают наличие мазута в четырех местах. Сейчас разработана технология сбора материала и очистки дна. Спасатели оценивают вязкость нефти как высокую, из-за чего уборка представляется трудоемкой.
Водолазы уже начали пробные погружения. Они планируют определить, сколько специалистов потребуется для эффективной очистки.
Как отметил спасатель 2-го класса Александр Фетчинков, из-за низкой температуры воды мазут имеет консистенцию пластилина, что упрощает его уборку, но требует дополнительного оборудования.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 января планируют достроить искусственный вал у кормы «Волгонефть-239».