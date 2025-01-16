Фрагменты мазута обнаружили у основания пирсов в Анапе

Во время проверки акватории вдоль пляжей Анапы 16 января с помощью подводной техники и водолазов Кубань-СПАС были обнаружены фрагменты мазута на дне у основания пирсов. Остатки нефтепродуктов нашли на глубине около 2,5 3 метров в виде плотных пятен, зацепившихся за столбы и балки, сообщает оперштаб Краснодарского края.