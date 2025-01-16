В Москве арестованы два новых фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Изначально Точиев и Падиев были помещены под административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство, сразу обвинять их в терроризме не стали. РИА Новости в свою очередь сообщает, что Падиев в начале года получил 15 суток административного ареста за мат возле миграционного центра.